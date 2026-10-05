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l'intervista

La prova di coraggio di Abate: "Al mio Toro non serve nessun click"

Valentino Della Casa

Dopo quattro mesi di Torino, l'allenatore fa un primo bilancio a partire dalla rivoluzione estiva sul mercato fino ai risultati in campo. “Mi godo il percorso”, dice, “e la sosta è capitata nel momento giusto. La squadra ha una sua identità, ora sappiamo su cosa migliorare”

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