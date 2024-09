Bastano pochi secondi di Juve-Napoli per averne la conferma: Conte gioca con la difesa a 4. L’aveva abbandonata, insieme al suo ambizioso 4-2-4, in un Napoli-Juve di quasi 13 anni fa per “copiare” Mazzarri. Quel giorno si inventò la BBC: oggi, forse, ha dato vita a un’altra sigla altrettanto… solida