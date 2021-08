Il Milan riparte da dove aveva finito: con l'ennesima vittoria in trasferta. La formazione di Pioli espugna Marassi al termine di una gara ben giocata e decisa dalla rete al 9' di Brahim Diaz. Esordio da titolare per Giroud in Serie A. Buona prova anche della Samp che prova a rimettere la gara in equilibrio nel finale. Da segnalare una traversa colpita da Gabbiadini