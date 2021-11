Probabili formazioni Bologna-Cagliari

Al Dall'Ara si chiude l'undicesima giornata di campionato con i padroni di casa che ospitano l'ultima della classe: Mazzarri, in cerca di punti salvezza, non può contare su Keita Balde (tonsillite) mentre Mihajlovic recupera Arnautovic e due squalificati. Diretta Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, calcio d'inizio alle 20.45

L'11^ giornata di campionato si chiude al Dall'Ara con la sfida tutta rossoblù tra Bologna e Cagliari. La squadra di Mazzarri è ultima in classifica con 6 punti, mentre quella di Mihajlovic ne ha il doppio, frutto di 3 vittorie e 3 pareggi finora. Partita da seguire in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca di Davide Polizzi, commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo i nostri inviati Marco Nosotti e Vanessa Leonardi.

Ecco l'elenco dei convocati di Mihajlovic per il Monday Night: Bardi, Franzini, Skorupski, Binks, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate, Dominguez, Soriano, Svanberg, Vignato, Arnautovic, Barrow, Cangiano, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk. L'allenatore serbo ritrova quindi Soumaoro e Soriano, che rientrano dalla squalifica scontata nell'infrasettimanale dopo aver rimediato i rossi contro il Milan. L'altra buona notizia riguarda Arnautovic, che dopo aver saltato la trasferta di Napoli era in dubbio, ma contro il Cagliari ci sarà. A Mihajlovic resta un ballottaggio da sciogliere, sulla fascia sinistra: Hickey o Dijks? Lo scozzese è favorito.

Cagliari, Keità dà forfait. Recuperato Strootman

Una tonsillite ferma Keita Balde, che non è partito per Bologna. Recuperato Strootman, figurano nella lista dei convocati anche Nandez, Godin e Caceres, che hanno lavorato parzialmente in gruppo e sarà decisiva la rifinitura per togliere gli ultimi dubbi a Mazzarri. Che potrebbe schierare il classico 3-5-2 con i due uruguagi al fianco di Carboni, oppure un 4-4-2 riadattando Nandez a sinistra davanti a Lykogiannis, con Zappa a destra sulla stessa corsia di Caceres. Attacco affidato al tandem Pavoletti-Joao Pedro.