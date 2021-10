Non si ferma la squadra di Pioli, che vince la settima partita consecutiva in campionato e torna in testa insieme al Napoli. Partita intensa all'Olimpico: la sblocca Ibrahimovic al 25' su calcio piazzato (400 gol nei campionati in carriera). I rossoneri si vedono annullare due volte il 2-0 per fuorigioco (Leao e Ibra) ma raddoppiano al 57' con il rigore di Kessié, procurato da Zlatan dopo il contatto con Ibanez. Rosso pesante per Theo Hernandez: salterà il derby. Inutile la rete di El Shaarawy nel recupero

PAGELLE