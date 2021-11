Juventus-Fiorentina 1-0: video, gol e highlights

La Juve batte la Fiorentina nel recupero grazie alla rete di Cuadrado, mandato in campo da Allegri circa dieci minuti prima della giocata decisiva. Chiellini ko nel riscaldamento, gioca Rugani. Poche chance nel primo tempo, e la ripresa inizia allo stesso modo. L'episodio che cambia il match è il rosso a Milenkovic per fallo su Chiesa al 73'. Proprio Chiesa ci prova ma prende la traversa. Il gol lo fa Cuadrado con un destro in area che beffa Terracciano al 91'

