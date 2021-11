Aspettando lo Young Boys in Champions, la Dea travolge 5-2 lo Spezia e ritrova la vittoria casalinga che mancava da due mesi. In avvio Nzola sorprende i nerazzurri, che la ribaltano con Pasalic e il rigore di Zapata (ripetuto su decisione del Var dopo l'errore nella prima esecuzione). Pasalic fa doppietta prima dell'intervallo e serve il poker a Muriel, subentrato e a segno come Malinovskyi. A tempo scaduto anche Nzola fa doppietta. L'Atalanta aggancia provvisoriamente l'Inter al 3° posto

LE PAGELLE