Genoa-Roma 0-2: video, gol e highlights

Una doppietta del classe 2003 Felix Afena-Gyan decide la sfida di Marassi. Shomurodov e soprattutto Mkhitaryan i più pericolosi della Roma: è l'armeno a sfornare la giocata e l'assist per il diciottenne attaccante che sblocca negli ultimi dieci minuti, poco dopo il suo ingresso in campo. Ed è sempre lui a chiudere il match nel recupero con un bellissimo destro a giro da fuori area. Shevchenko ko alla sua prima panchina in Serie A

PAGELLE