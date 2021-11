Il Cagliari subisce la beffa nel finale e rimanda la seconda vittoria in campionato. Contro la Salernitana, fanalino di coda insieme ai ragazzi di Mazzarri, sblocca una rete di Pavoletti: l’attaccante, in campo a gara in corso, attacca il primo palo e sfrutta in modo vincente l’assist di Joao Pedro. All'ultimo minuto, però, Bonazzoli al volo realizza il definitivo 1-1

