A Venezia l'Inter vince avvicinandosi al primo posto in attesa di Milan e Napoli. In avvio tanti tiri nerazzurri, poi al 34' sblocca Calhanoglu con un gran gol da fuori. Al 39' super Handanovic su Aramu. Nella ripresa Skriniar, Dzeko e Dimarco si avvicinano al bis, poi concretizzato da Lautaro Martinez, entrato a gara in corso, su rigore a tempo ormai scaduto