Questa è solo la seconda volta che Genoa e Sampdoria giocano un derby di Serie A di venerdì: la precedente risale al primo novembre 1957: si giocava il recupero per un'impraticabilità di campo che aveva cancellato l'appuntamento originariamente previsto il 20 ottobre. Passò alla storia come “il derby di Julio Abbadie”: il talentuoso uruguaiano, detto El Pardo, eletto migliore in campo dai cronisti dell’epoca. 3-1 in rimonta per il Grifone, grazie alle reti di Firotto, Corso e Leoni (Firmani aveva segnato la prima rete per i blucerchiati)