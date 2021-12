Atalanta-Roma 1-4: video, gol e highlights

Colpo della Roma a Bergamo contro l'Atalanta. Match intenso e ricco di emozioni che si sblocca dopo meno di un minuto con la percussione centrale di Abraham. 2-0 di Zaniolo che salta l'uomo e batte Musso. Muriel, in campo dal 34', propizia l'autogol di Cristante. Ma la rimonta non arriva: il 2-2 di Zapata nella ripresa viene annullato per fuorigioco, e Smalling cala il tris poco dopo sulla punizione di Veretout. Nel finale completa il poker Abraham con la doppietta personale

PAGELLE