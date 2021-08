Seconda vittoria in altrettante partite di campionato per la Roma di Mourinho che grazie alla doppietta di capitan Pellegrini, al primo gol in Serie A di Abraham e alla terza rete in campionato per un Veretout sempre più decisivo. Il tutto dopo un primo tempo dominato, ma avaro di grandi occasioni da gol, grazie anche alla straordinaria applicazione dei ragazzi di Castori

PAGELLE