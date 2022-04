Fiorentina-Udinese 0-4: video, gol e highlights

Si mette in salita la strada della Fiorentina verso un posto in Europa. Pesantissima sconfitta per i viola, che crollano in casa contro un'Udinese perfetta. Sotto nel primo tempo (gol di Pablo Marì e Deulofeu), la squadra di Italiano non è riuscita a reagire nella ripresa e nel recupero ha incassato le reti di Walace e Udogie per il definitivo 4-0 bianconero. Per la Fiorentina è il secondo ko di fila dopo quello con la Salernitana: i viola restano al 7º posto, ma possono essere superati in classifica dall'Atalanta