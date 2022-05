La squadra di Nicola vince lo scontro diretto recupero della 20^ giornata e vede la salvezza, uscendo dalla zona retrocessione per la prima volta dall’inizio della stagione. La sblocca Bonazzoli su rigore dopo 7’, Henry pareggia nella ripresa ma Verdi, entrato in campo da 5’, la risolve. Il Venezia resta ultimo, per la Salernitana nuovo scontro diretto domenica, contro il Cagliari, terz’ultimo a -1

