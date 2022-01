Clamorosa caduta del Milan a San Siro, rimontato dallo Spezia con gol decisivo al 96'. Ma a far discutere è l'errore tecnico dell'arbitro Serra, che al 92' non concede il vantaggio ai rossoneri, negando di fatto un gol a Messias. Grande protagonista Leao, con gol del momentaneo vantaggio e rigore procurato (fallito da Theo Hernandez). Per lo Spezia reti di Agudelo e Gyasi

