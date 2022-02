Pazza rimonta nel derby del Milan, che batte 2-1 l'Inter e si porta a -1 dalla capolista (che deve ancora recuperare la partita col Bologna). Dominio nerazzurro nel primo tempo: gol annullato a Dumfries (fuorigioco di Perisic) e miracoli di Maignan su Brozovic e lo stesso olandese, la sblocca Perisic su corner di Calhanoglu. Ripresa in controllo per la squadra di Inzaghi, ma tra il 75' e il 78' la ribalta Giroud prima in spaccata e poi col sinistro a sorprendere Handanovic. Espulso Hernandez nel finale

PAGELLE