La Salernitana prova in ogni modo a conquistare tre punti importanti per la salvezza contro uno Spezia combattivo e, al termine di un match molto bello, deve accontentarsi del 2-2 all'Arechi. Gara da ricordare per Verdi che segna una doppietta su punizione. Gol rimontati dalle reti di Manaj e Verde, entrambe segnate su calcio di rigore

LE PAGELLE