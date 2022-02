Probabili formazioni Bologna-Spezia

La sfida del Dall'Ara chiude la 26^ giornata: Mihajlovic non può contare su Medel, Svanberg e Nico Dominguez. Nello Spezia squalificato Amian.

La 26^ giornata di A si chiude al Dall'Ara con il posticipo tra Bologna e Spezia, trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, in streaming su NOW. Calcio d'inizio alle 21, telecronaca di Davide Polizzi, commento affidato a Nando Orsi. Inviati a bordocampo Marco Nosotti e Marina Presello.

Bologna, Sinisa senza Medel e Svanberg Squalifiche pesanti per i rossoblù: in difesa manca Medel e a centrocampo Svanberg: Mihajlovic sostituirà il cileno con Binks, mentre per rimpiazzare Svanberg le opzioni sono due. O l'impiego di Aebischer oppure il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-3, che di fatto andrebbe ad aggiungere una soluzione offensiva (Barrow) lasciando Soriano al fianco di Schouten. Ancora indisponibile Nico Dominguez.

BOLOGNA (3-4-3) Probabile formazione: Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Soriano, Schouten, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic

Spezia, squalificato Amian Terzo Monday Night consecutivo per Thiago Motta che nelle ultime uscite ha pareggiato 2-2 con la Salernitana e perso 2-1 con la Fiorentina (lunedì scorso). Amian dovrà essere rimpiazzato in quanto fermato dal giudice sportivo: al suo posto è pronto Ferrer. Davanti a Provedel pochi dubbi sulla coppia Erlic-Nikolaou, mentre a sinistra sarà confermato Reca. C'è un ballottaggio sulla trequarti, con Agudelo e Verde in grande spolvero, potrebbero alternarsi a partita in corso.