Cagliari-Napoli 1-1: video, gol e highlights

Finisce pari il match tra Napoli e Cagliari. Subito chance in avvio soprattutto per Di Lorenzo e Joao Pedro, ma la sfida si sblocca solo nella ripresa col mancino di Gaston Pereiro su evidente errore di Ospina. Il portiere del Napoli si riscatta con due grandi parate su Deiola (con seguente tap in alto da pochi passi di Baselli) e Marin. Osimhen entra e firma il pari di testa su cross di Mario Rui a tre dalla fine. Spalletti manca l'aggancio in vetta

PAGELLE