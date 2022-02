Dopo il 3-2 della gara d’andata, il Verona può vincere entrambe le sfide stagionali contro la Roma in Serie A per la prima volta dal 1968/1969 (2-0 all’andata in casa e 2-1 al ritorno in trasferta); in aggiunta, i gialloblu possono rimanere imbattuti per due partite di fila contro i giallorossi nella competizione per la prima volta dal 2015/2016 (serie di tre pareggi di fila).