La squadra di Nicola sfiora il colpaccio, mette paura al Milan e trova un buon punto all'Arechi contro i rossoneri. Ospiti in vantaggio già dopo 5' con Messias che sfrutta una bella incursione di Theo Hernandez per battere Sepe. Al 29' Bonazzoli segna in rovesciata il gol del pareggio. La Salernitana prende coraggio e nella ripresa risponde colpo su colpo fino al vantaggio di Djuric. Il 2-1 dura solo 5' perché Rebic pareggia i conti con una conclusione da fuori area

LE PAGELLE