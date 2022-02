Uno straordinario Fabio Quagliarella regala il 2-0 alla Sampdoria sull'Empoli, doppietta che lo porta al 13° posto a quota 180 gol totali in Serie A. Seconda vittoria di fila casalinga per Giampaolo che allunga a +5 sul terzultimo posto. In avvio spreca Zurkowski a differenza del capitano blucerchiato, che si ripete in acrobazia alla mezz'ora. Pericolosi anche Colley e Caputo. Poca fortuna nella ripresa per i toscani, ancora a caccia del primo successo nel 2022

PAGELLE