La 27^ giornata del campionato di Serie A si chiude con la sfida del Gewiss Stadium. Difensori contati per Gasperini che schiera De Roon nel reparto arretrato. Non gioca Malinovskyi, c'è Pasalic, Pessina dal 1'. Giampaolo recupera Sensi, in attacco Quagliarella e Caputo. Calcio d'inizio alle 20.50