Vittoria soffertissima per i giallorossi che trovano i 3 punti soltanto al minuto 99 con il calcio di rigore realizzato da Tammy Abraham. Spezia in inferiorità numerica dal 45' per il doppio giallo rimediato da Amian, ma Provedel e i pali della sua porta mantengono lo zero a zero fino al tiro dal dischetto assegnato da Fabbri per un evidente fallo di Maggiore (scarpata in faccia a Zaniolo). Mourinho si porta così a 44 punti, -6 dalla Juve che occupa la quarta posizione

PAGELLE