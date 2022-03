Vittoria preziosa da parte della Lazio che alla vigilia del derby con la Roma sorpassa i giallorossi (e l'Atalanta) e si porta al quinto posto in classifica. Decide il solito Ciro Immobile che prima si vede annullare un gol per fuorigioco e poi realizza il calcio di rigore accordato per un fallo di Crnigoj su Luiz Felipe. La squadra di Sarri sfiora a più riprese il raddoppio ma poi gestisce il vantaggio e porta a casa tre punti importanti

LE PAGELLE