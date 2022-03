La squadra di Blessin, dopo 7 pari consecutivi, batte di misura il Torino ed è la prima vittoria per il tedesco sulla panchina rossoblù. Il gol da tre punti lo firma al 14' Portanova che, dopo un'incomprensione tra Berisha e Izzo, punisce i granata con un tocco sotto misura a porta quasi vuota. Il Genoa resta in 10 per il doppio giallo a Ostigard ma resiste ai timidi attacchi avversari e ritrova un successo che mancava dalla 3^ giornata

