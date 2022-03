Sassuolo-Spezia 4-1: video, gol e highlights

Tutto facile per il Sassuolo che sale a quota 43 punti in campionato e vede Berardi tagliare il traguardo dei 100 gol personali in Serie A. Al 17' sblocca proprio Berardi su rigore. Magia di Verde al 36' per il pari con un mancino a giro bellissimo. A inizio ripresa Berardi segna ancora prima del tris di Ayhan e del poker di Scamacca su punizione nel finale

PAGELLE