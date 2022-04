Mezzo passo falso per il Milan di Pioli che non va oltre lo 0-0 a San Siro contro il Bologna e vede avvicinarsi in classifica il Napoli e l'Inter. Il Milan le prova tutte per vincere ma il Bologna gioca una gara molto attenta in fase difensiva e con uno Skorupski in grande forma. I rossoneri ci provano ripetutamente per tutti i 90' con Giroud, Leao, Bennacer, Calabria, Florenzi, Rebic e Ibra ma il risultato non cambia

