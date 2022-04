La Juventus vince 2-1 al Mapei e allunga sulle inseguitrici in corsa per la Champions, avvicinandosi a ridosso del Napoli in classifica. Partita difficile per i ragazzi di Allegri, sotto a fine primo tempo con il mancino (su assist di tacco di Berardi) di Raspadori. La reazione dei bianconeri arriva prima dell'intervallo, con il sinistro sotto la traversa di Dybala che ristabilisce l'equilibrio. Il Sassuolo gioca bene anche nella ripresa, ma a colpire è Kean: il suo mancino trafigge definitivamente Consigli

PAGELLE