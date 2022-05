Probabili formazioni di Atalanta-Salernitana

Tra i nerazzurri assente Toloi per un problema al flessore, c'è Scalvini. In attacco confermati Muriel e Zapata. Nicola sceglie Djuric e Bonazzoli, ci prova Fazio, alle prese con un affaticamento. Calcio d'inizio alle 20:45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K LA CLASSIFICA DI SERIE A Condividi

Stasera alle ore 20.45 si chiuderà la 35^ giornata di Serie A con la sfida tra Atalanta e Salernitana. I nerazzurri, dopo il 4-4 nel recupero contro il Torino, cercano una vittoria per rimanere aggrappati alle avversarie e provare fino alla fine a centrare un posto in Europa. Di contro, la squadra di Nicola adesso crede alla salvezza e dopo tre vittorie consecutive, vuole altri punti prima degli scontri diretti contro Venezia e Cagliari. Calcio d'inizio alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Nell'Atalanta out Toloi, dal 1' Zapata e Muriel leggi anche Lotta Champions ed Europa League: il calendario Gasperini dovrebbe apportare una sola modifica all'undici sceso in campo contro il Torino. Alle spalle di Muriel e Zapata ci sarà infatti Koopmeiners e non Pessina. L'ultima novità riguarda però la difesa: sarà assente Toloi, infortunatosi al flessore per la quarta volta in stagione, al suo posto giocherà Scalvini accanto a Demiral e Palomino. Conferma a centrocampo per De Roon e Freuler, così come sugli esterni giocheranno di nuovo Hateboer e Zappacosta.

ATALANTA (3-4-1-2) Probabile formazione: Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Zapata, Muriel. Allenatore: Gasperini.

Salernitana, dubbio Fazio, c'è Bonazzoli leggi anche Il calendario della lotta salvezza Davide Nicola si affida invece a chi nelle ultime partite ha fatto bene, ma con un dubbio. Fazio ha accusato un affaticamento e non è sicuro di farcela, si scalda Ruggeri per affiancare eventualmente Dragusin e Gyomber. A centrocampo confermati Ederson, Bohinen e Coulibaly, con Mazzocchi e Zortea sugli esterni. In attacco panchina iniziale per Verdi, giocheranno Djuric e Bonazzoli.