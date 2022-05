La squadra di Gasperini vuole proseguire la rincorsa a un posto in Europa e ospita la Salernitana bisognosa di punti salvezza. L'Atalanta si affida a Zapata e Muriel accompagnati da Boga, mentre Nicola punta sul talento di Verdi con Djuric. Fazio regolarmente in campo dal 1'. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Disponibile su Sky Go, anche in HD