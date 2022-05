Il pareggio di Pasalic all'88' permette all'Atalanta di sperare ancora in un piazzamento in Europa League. La squadra di Gasperini impatta 1-1 con la Salernitana, aggancia la Fiorentina ed è a -3 da Lazio e Roma. La formazione di Nicola dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo con Ederson, subisce la rete nel finale ma compie comunque un passo in avanti ed è a -2 dal Cagliari ma con una gara in meno

