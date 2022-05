La squadra di Juric conquista i tre punti e scavalca il Sassuolo al decimo posto in classifica. Dopo il vantaggio dell'Empoli con Zurkowski la rimonta granata: prima il rosso diretto per Ricci, poi due rigori, entrambi per mano di Syojanovic (espulso per doppia ammonizione). Dal dischetto Belotti si ripete due volte, poi il Gallo segna anche il terzo gol per il definitivo 3-1

PAGELLE