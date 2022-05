Probabili formazioni Fiorentina-Roma

La gara tra Fiorentina e Roma chiuderà il programma della 36^ giornata di Serie A, allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Le due squadre sono in corsa per un piazzamento europeo e sono divise da tre punti. Tre sconfitte consecutive in campionato per la squadra di Vincenzo Italiano, che cerca un risultato positivo per continuare a coltivare il sogno Europa. Dopo essere arrivata in finale di Conference League, invece, la Roma vuole tornare alla vittoria in campionato, che manca da tre partite. Calcio d'inizio ore 20.45.