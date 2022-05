La 36^ giornata del campionato di Serie A si chiude con il successo della Fiorentina sulla Roma che riporta in corsa i viola (a quota 59 con giallorossi e Atalanta) per un posto in Europa. La squadra di Italiano ipoteca il match dopo 11' grazie alle reti di Nico Gonzalez (su rigore) e di Bonaventura al quale viene anche annullato (giustamente) un gol per fuorigioco. Roma stanca e spuntata. Unici due pericoli con una punizione di Pellegrini parata da Terracciano e un colpo di testa di Abraham finito fuori

