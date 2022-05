L'Inter non molla e proverà fino alla fine a credere nello Scudetto. E' questo il messaggio che la formazione di Inzaghi manda da Cagliari dopo la vittoria per 3-1 sui sardi. Nerazzurri ancora a -2 dal Milan e aritmeticamente in corsa. Apre la gara un colpo di testa di Darmian dopo una rete annullata a Skriniar. Nel secondo tempo è la doppietta di Lautaro a rendere vana la rete della speranza cagliaritana segnata da Lykogiannis. Sardi ancora terzultimi a -2 dalla Salernitana

PAGELLE