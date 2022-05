A Reggio Emilia la squadra di Pioli conquista il 19° scudetto chiudendo la pratica nel primo tempo: doppietta di Giroud e gol di Kessié, con Leao in versione assistman su ogni rete. E mentre al Mapei Stadium va in scena la premiazione ufficiale, Piazza Duomo a Milano si colora di rossonero: migliaia di tifosi si riversano in centro per una festa attesa da 11 anni

MILAN CAMPIONE, LO SPECIALE