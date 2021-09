Sampdoria-Napoli 0-4: video, gol e highlights

È ancora Napoli show: altra vittoria e primato solitario in classifica. 4-0 rifilato alla Samp in casa: la prima palla gol è per Osimhen, che poi sblocca al 10' su assist di Insigne. Chance per il pari Samp con Silva e Yoshida, ma al 39' Fabian Ruiz raddoppia con un bel mancino da fuori (ancora assist Insigne). A inizio ripresa Osimhen fa doppietta su suggerimento di Lozano e, prima dell'ora di gioco, Zielinski cala il poker con un destro violentissimo ancora su passaggio del messicano

