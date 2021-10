Gli uomini di Pioli vincono la sesta partita su sette in Serie A e si riportano al secondo posto, a -2 dal Napoli. Atalanta battuta 3-2, colpita a freddo dalla rete in avvio di Calabria. Decisivo poi Tonali che salva un gol e ne fa uno personale nella porta giusta, portando il Milan sul 2-0 prima dell’intervallo. Nel secondo tempo c’è gloria anche per Leao, a segno in contropiede, mentre per la Dea arriva nel finale il rigore trasformato da Zapata e la rete di Pasalic

PAGELLE