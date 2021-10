In vantaggio dal 19' con un gol di Keita, bravo a chiudere di testa un'azione in contropiede, il Cagliari si fa riprendere al 92' da Busio (tiro deviato da Caceres). Compleanno amaro per Mazzarri, che festeggia i 60 anni vedendo sfumare la prima vittoria in campionato dei rossoblù

