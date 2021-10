Dopo il pareggio di Kiev in Champions, l'Inter si rituffa nel campionato affrontando la non semplice trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Inzaghi lascia Dzeko in panchina e manda Correa in campo dal 1' come partner di Lautaro. Confermato Dumfries. Dionisi preferisce Defrel a Raspadori, gioca Muldur. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 202, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD