Empoli-Atalanta 1-4: video, gol e highlights

Torna a vincere in campionato la squadra di Gasperini. Bel successo sull'Empoli nel segno di Josip Ilicic. Suo il primo gol che sblocca il match, poi una magia da fuori per il 2-0. Di Francesco riporta l'Empoli in partita ma nella ripresa la sfida si chiude. Autogol di Viti, rigore sbagliato dallo stesso Ilicic e poi poker di Zapata nel finale sul secondo assist di giornata di Pasalic (che aveva anche propiziato l'autorete). Nota negativa per Gasp l'infortunio di Toloi uscito a fine primo tempo

