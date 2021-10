Rimonta nel secondo tempo per la squadra di Sarri, che batte 3-1 i nerazzurri alla prima sconfitta in campionato. Ritorno amaro all'Olimpico per Inzaghi, applaudito dai suoi ex tifosi e illuso dal vantaggio su rigore di Perisic. Nella ripresa il penalty di Immobile ristabilisce la parità, ci pensano Felipe Anderson e Milinkovic-Savic a ribaltare il match. Nervosismo in casa Inter in occasione del 2-1 della Lazio con Dimarco a terra

