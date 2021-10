Prima vittoria casalinga in campionato per la Sampdoria, trascinata da Candreva nel derby ligure: 2-1 allo Spezia, risultato che vale il sorpasso in classifica. Apre l'autorete di Gyasi, deviazione di testa sul calcio di punizione dell'esterno blucerchiato. Caputo sfiora il raddoppio che trova proprio Candreva, servito da Gabbiadini. Nella ripresa la traversa nega il tris a Bereszynski, splendido ma inutile il gol di Verde al 94'

PAGELLE