Torino-Genoa 3-2: video, gol e highlights

Partita ricca di gol ed emozioni a Torino. A passare è la squadra di Juric che inizia meglio: l'ex Sanabria segna di testa su cross di Ansaldi, poi sforna l'assist per il bis di Pobega. A riaprire il match ci pensa il solito Destro, in rete per la quarta partita di fila, Brekalo sembra chiuderla ma Caicedo (un assist e un gol da subentrato) fa 3-2. Il Toro teme il gol nel finale come accaduto nelle precedenti quattro giornate, ma resiste. Juric torna a vincere