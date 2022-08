Dopo 26 anni la Cremonese torna a giocare in Serie A e lo fa in una complicata trasferta contro una rinnovata Fiorentina che ha ambizioni di alta classifica. Qualche sorpresa nell'11 di Italiano che schiera il tridente Kouamé-Jovic-Sottil, con Benassi terzino destro. Alvini punta sulla coppia d'attacco arrivata in estate: Dessers e Okereke. Calcio d'inizio alle 18.30. La partita è in diretta sulla app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

