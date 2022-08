Partita ricca di emozioni nel giorno del ritorno in A della Cremonese dopo 26 anni. Sblocca il piazzato di Bonaventura, immediato il pari di Okereke con un colpo di testa. Prima dell'intervallo Jovic firma il suo primo gol con i viola, un duro fallo di Escalante costa il rosso diretto. Nonostante l'inferiorità numerica, gli ospiti arrivano al pari con Buonaiuto che beffa Gollini da corner, ma in pieno recupero Radu sbaglia una presa e si trascina il pallone in porta per il definitivo 3-2 a favore della Fiorentina