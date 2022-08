Subito Di Maria e Vlahovic protagonisti nell'esordio in campionato della Juventus con cui si chiude la prima giornata. L'argentino sblocca la gara con il suo primo gol in A, Vlahovic raddoppia su rigore e poi trova anche il 3-0 su assist del Fideo, che esce al 66' per un problema muscolare. Esordio in A per Kostic nella ripresa; nel Sassuolo, Raspadori (vicino al Napoli) parte fuori ed entra dopo l’intervallo