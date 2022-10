Hanno provato a vincerla entrambe ma al Via del Mare è venuto fuori un 1-1 (il quinto per i pugliesi) al termine di una gara bella e divertente tra Lecce e Fiorentina. Italiano costretto a rinunciare a Jovic dopo 7’ per infortunio. Cabral segna ma il gol viene annullato. Il Lecce risponde con la rete di Ceesay a fine primo tempo. A inizio ripresa Kouamé rimette la gara in equilibrio. Falcone si esibisce in un paio di interventi importanti e salva il risultato. La Fiorentina sale a 10 punti, il Lecce a 8

CLASSIFICA